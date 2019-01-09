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Bitlis'te eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 22:49 | Son Güncelleme

Bitlis'te eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Mutki Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

- Hizan

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis eğitim Hizan kar Mutki

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