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  4. Bitlis’te, eksi 10 derecede kulaç attılar

Bitlis’te, eksi 10 derecede kulaç attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

BİTLİS'te bulunan ve yaz aylarında bile kentin en soğuk kaynak suyuna sahip olan Altınkalbur suyuna giren vatandaşlar, Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri kapsamında eksi 10 derecede kulaç attı.  Bitlis'te, Beşminare Akademi Derneği ve Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü üyeleri, Bitlis-Mutki karayolunda üzerinde bulunan ve ülkemizin en soğuk kaynak suları arasında bulunan Altınkalbur suyuna dikkat çekmek için bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri kapsamında buz gibi havada suya girip kulaç attı.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'te bulunan ve yaz aylarında bile kentin en soğuk kaynak suyuna sahip olan Altınkalbur suyuna giren vatandaşlar, Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri kapsamında eksi 10 derecede kulaç attı.
Bitlis'te, Beşminare Akademi Derneği ve Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü üyeleri, Bitlis-Mutki karayolunda üzerinde bulunan ve ülkemizin en soğuk kaynak suları arasında bulunan Altınkalbur suyuna dikkat çekmek için bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Altınkalbur Kış Yüzme Şenlikleri kapsamında buz gibi havada suya girip kulaç attı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldüğü yerde suya giren Serdar Durer, Akif Erçelik ve Abidin Araboğa, amaçlarının bu suya dikkat çekmek olduğunu söyledi. Bu organizasyonu 4 yıldır yaptıklarını anlatan Beşminare Akademi Derneği Başkanı Serdar Durer, Altınkalbur suyunun ülkenin en soğuk sularından biri olduğunu söyledi.
Durer, "Kışın en soğuk ayı olan çile ayında yani bu ayda Altınkalbur gibi çok soğuk bir suya girmek farklılık ve farkındalık çalışması olarak ortaya çıkacaktır. Karın başkenti olan Bitlis'te böyle bir farkındalık çalışmasına bugünden başlamış bulunuyoruz. Hem suyun hem de havanın eksi derecelerde olduğu böyle soğuk bir günde karın başkenti Bitlis'te suya girmek inanıyorum ki güzel bir farkındalık çalışması olacak. Dünyanın değişik yerlerinde değişik göllerinde bu ve buna benzer etkinlikler zaman zaman yapılmaktadır" dedi.
Bitlis'te 6 ay soğukla mücadele ettiklerini anlatan Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa ise "Arada bu tür sulara girerek vücudu alıştırmak lazım. Bizlerde buna farkındalık oluşturmak amacıyla eksi derecede suya gireceğiz. Güzel geçmesini umuyoruz. Yazın suyun soğukluğu nedeniyle suya girmemiştim. Bu ocak ayında suya gireceğim" diye konuştu.

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