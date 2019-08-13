HABER

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'si arananlar listesindeymiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:24 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanlığı'nca 24 Temmuz'da Bitlis'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer alan, 'Özgür Ruh' kod adlı Eyyüp Çeçan ve 'Agit Yaman' kod adlı Mustafa Yaman olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca 24 Temmuz'da Bitlis'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer alan, 'Özgür Ruh' kod adlı Eyyüp Çeçan ve 'Agit Yaman' kod adlı Mustafa Yaman olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 24 Temmuz'da Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Özgür Ruh' kod adlı Eyyüp Çeçan ve 'Agit Yaman' kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edilmiştir" denildi.

HABER: ANKARA, (DHA)

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Tekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdilerTekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdiler
Küçükçekmece'de "koku" isyanıKüçükçekmece'de "koku" isyanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da ormanlık alanda yangın!

Ormanlık alanda yangın!

MSB duyurdu: ABD'li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı

Son dakika: Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.