Bitlis'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'si arananlar listesindeymiş

İçişleri Bakanlığı'nca 24 Temmuz'da Bitlis'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer alan, 'Özgür Ruh' kod adlı Eyyüp Çeçan ve 'Agit Yaman' kod adlı Mustafa Yaman olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 24 Temmuz'da Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Özgür Ruh' kod adlı Eyyüp Çeçan ve 'Agit Yaman' kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edilmiştir" denildi.

HABER: ANKARA, (DHA)

