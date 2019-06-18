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Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist, 'turuncu' kategoride aranıyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2 gün önce Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin, 'turuncu' kategoride yer alan, sözde 'Sason' sorumlusu, 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğunun tespit edildiği, bölgede bugün yapılan operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist, 'turuncu' kategoride aranıyormuş

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2 gün önce Bitlis'te ölü ele geçirilen teröristin, 'turuncu' kategoride yer alan, sözde 'Sason' sorumlusu, 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğunun tespit edildiği, bölgede bugün yapılan operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, önceki gün, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis Doğruyol köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, "Terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu 'Eren Karker' kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir" denildi.
Açıklamada, ayrıca bugün Bitlis'in Yenice köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen, 'Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu' kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

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