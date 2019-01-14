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Bitlis'te evde 167 sikke ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:33 | Son Güncelleme

Bitlis'te evde 167 sikke ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir evde çeşitli dönemlere ait 5'i altın 167 sikke ile kabartmalı çömlek kapağı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçede ikamet eden A.B'nin evinde tarihi eser niteliği taşıyan eşyaların olduğuna yönelik istihbari çalışmaları sonucu evde arama yapıldı.

Aramalarda çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 99'u bakır, 63'ü gümüş, 5'i altın 167 sikke ile kabartmalı çömlek kapağı bulundu.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında şüpheli A.B'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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Adilcevaz Bitlis çömlek Kapak sikke tarihi eser kaçakçılığı

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