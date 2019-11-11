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Bitlis’te 'Geleceğe Nefes' için fidan dikimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:07 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikimi yapıldı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikimi yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis’te 9 farklı noktada 123 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, "Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanımızın himayesinden Türkiye genelinde saat 11.11'de tam 11 milyon fidan dikiyoruz. Bitlisimiz de bu bayrama katılıyor. Bitlis genelinde 9 bölgede 123 bin fidanı beraber toprağa kavuşturacağız. Fidanlarımız tutacak, Bitlis bu güzellikten nasibini alacak. Bugün malumunuz 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi. Tekrar tekrar devam edecek. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bitlis'te Üniversite öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine kadar katılan tüm öğrencilerimize, kamu görevlilerimize hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fidan dikimi yaptı. Dikilen her fidana yanına da Türk bayrağı bırakıldı.

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