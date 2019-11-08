HABER

Bitlis'te 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası için fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:06 | Son Güncelleme

BİTLİS'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adliye çalışanlarına ve vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adliye çalışanlarına ve vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilecek ‘Geleceğe nefes ol’ kampanyası kapsamında Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bitlis Adliyesi önünde fidan dağıtımı yaptı. Törene, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, adliye personelleri ve vatandaşlar katıldı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, bu kampanyanın tüm ülkenin yeşillenmesine katkı sunmasını temenni ettiklerini belirterek, "11 Kasım 2019 itibari ile ilk defa kutlayacağımız ağaç dikme etkinliği ve bayramımız şimdiden kutlu olsun. Bu etkinlik çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün katkılarıyla şu an adliyemizde hem vatandaşlarımıza hem de personellerimize hediye fidanlarımızı sunacağız. İnşallah bu katkı okyanusta bir damla olarak tüm ülkemizin yeşillenmesine, ağaçlarımızın artmasında çok büyük bir katkısı olur. Bundan sonraki süreçte inşallah bunun devamı da gelecektir. Şu ana kadar şikayet ettiğimiz yeşil olmayan arazilerden yemyeşil ağaçlara ve arazilere dönüşmesi amacıyla bu etkinliğin ilk startını vermek bizlere nasip oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Isparta’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 3 bin 304 lira cezaIsparta’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 3 bin 304 lira ceza
Patentini aldığı 'cam kazıma' sanatını 500 kişiye öğrettiPatentini aldığı 'cam kazıma' sanatını 500 kişiye öğretti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kavga ettiği şahıs yerine babasını öldürdü!

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Kaçak göçmen, jet-ski'nin yakıtı bitince yakalandı

Beyoğlu'nda araç sahipleri şaşkına döndü! 6 aracın camları kırıldı

İşe gitmek için araçlarının yanına gelenler şaşkına döndü

Son dakika: Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik çirkin davranışla ilgili yeni gelişme

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Adana'da Suriyeli baba, sahte diploma düzenleyen oğlunu ihbar etti

Oğlunun yaptığı şeyi öğrenen Suriyeli baba, polise ihbar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.