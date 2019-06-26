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Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Güroymak ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 18 şüpheliye yönelik 4 kentte operasyon düzenlendi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Güroymak ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 18 şüpheliye yönelik 4 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüphelinin yakalandığı, 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.
Güroymak İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Konya, Diyarbakır, Van ve Malatya'da 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçeleri ile Diyarbakır, Van, Konya ve Malatya'da 18 adrese düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalaması için de çalışma başlatıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 16 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

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