Bitlis'te gördükleri beyaz gelinciği beslediler 

Tunceli, Gümüşhane ve Hakkari'den sonra, beyaz gelincik Bitlis'te de görüntülendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Kampüsü'ne bağlı lojmanların önünde görülen beyaz gelincik, Erdoğan Özdil tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi. Beyaz gelinciğin uzaktan bakıldığında fare gibi göründüğünü söyleyen Özdil, gelinciğin çıkması için saatlerce evinin camında nöbet tuttuğunu belirterek, Gelincik, lojmanlarda kalanların ilgisini de çekerek ekmek kırıntıları ile besleniyor. Lojmanlara doğru koşup gelen bir hayvan gördük. İlk etapta onun gelincik olduğunu anlayamadık. Fakat daha sonra internetten baktık ki, 'beyaz gelincik' olduğunu anladık. Değişik bir hayvan olduğunu anlayınca, cep telefonu ile çekim yaptım. Daha sonraki günlerde de gelmeye başladı. Burada 2 tane olduğunu fark ettik. Bir tanesi beyaz bir tanesi de kahverengi. Gelincikler biraz yabani ama sanki onlarda bize alıştılar. Buralarda yiyecek aradığını düşündük. Bizler de zaman zaman yiyecek olarak ekmek atmaya başladık. Gelip alıp götürüyor. Hemen hemen her gün ekmek ve yemek artıkları ile besliyoruz. Fakat günün çok az saatlerinde görülüyor. Çünkü genelde uyuyorlarmış.dedi.

