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Bitlis’te güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:36 | Son Güncelleme

BİTLİS Valiliği tarafından ilde görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valiliği tarafından ilde görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ve güvenlik korucuları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, güvenlik koruculuğuyla ilgili kısa bir tanıtım filmiyle devam etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, korucuların bölgeye en büyük zararı veren terör örgütünün karşısında birer dağ gibi dikildiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti belki de dünya tarihinin en karanlık ve kanlı örgütlerinden birisiyle karşılaştı. 35 yılı aşan bir zaman zarfında çocuk, bebek, anne, öğretmen, din görevlisi demeden katleden eli kanlı terör örgütüyle mücadelesinin yapı taşları kahraman güvenlik korucularımızdır. Çok şükür ki Cumhurbaşkanımızın dünyaya meydan okuyan dirençli duruşu, Bakanımızın dirayetli duruşu sayesinde bugün eli kanlı terör örgütüne dağları dar ediyoruz. Allah’a şükürler olsun bugün kafalarını kaldıramıyorlar. İnşallah son teröristte temizleninceye kadar bu mücadelemiz sürecektir. Bu mücadelede güvenlik güçlerimizin en yakın arkadaşları güvenlik korucularımızdır. Bölgeye en büyük zararı veren terör örgütünün karşısında her biri birer dağ gibi dikilmişlerdir. Ne zaman bir köye gidip korucu arkadaşımızla karşılaşsam, mutlaka şehit veya gazi yakını olduğunu görüyorum. Bu elbette gurur duyulacak bir şey. Ancak ne kadar eli kanlı bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. İnşallah önce güvenlik görevlisi arkadaşlarımız, sonra da sizlerin sayesinde Türkiye bu beladan en yakın zamanda kurtulacaktır. Arkadaşlarımız bizim sadece güvenlik hizmetlerimizi yürütmüyorlar. Aynı zamanda kırsaldaki elimiz ve gözümüzdür. Onlar bizim en güvenli arkadaşlarımızdır. Hepsine uzun ömür ve başarılı meslek hayatı diliyorum. Bu vesileyle rahmete yürüyen bütün güvenlik güçlerimizin şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum."

İçişleri Bakanlığı Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca ise, bu tür eğitimlerin korucular arasındaki motivasyonu artırdığını söyledi. Katılanlara teşekkür eden Kutluca, "Güvenlik korucularımızın görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilmeleri için maddi ve manevi yanlarında olmaya gayret göstermekteyiz. Koruculara verdiğimiz destek, her daim devam edecektir. Bu eğitimin kapsamı, görevlerini icra ederken milli ve manevi değerlerimize korucularımızın desteklenmesini hedeflemektir. Çalışmalarımızın amacı ise milli ve manevi değerleri zaten bünyesinde barındıran korucularımıza akademik ve operasyonel manada profesyonel destek sağlayarak görevlerini daha şevkle yapmalarına yardımcı olmaktır" dedi.

Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı tarafından koruculara seminer verildi.

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