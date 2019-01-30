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Bitlis’te hasta kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Kışlıklı köyünde rahatsızlanan bir vatandaşı sağlık ve belediye ekipleri, 6 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırdı.Adilcevaz ilçesi Aydınlar Beldesine bağlı, Süphan Dağının eteklerinde bulunan ve 2300 rakımlı Kışıklı köyünde fahri imamlık yapan Sait Çıplak, bugün öğlen namazı sonrası cami çıkışında yere düştü.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Kışlıklı köyünde rahatsızlanan bir vatandaşı sağlık ve belediye ekipleri, 6 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından hastaneye ulaştırdı.
Adilcevaz ilçesi Aydınlar Beldesine bağlı, Süphan Dağının eteklerinde bulunan ve 2300 rakımlı Kışıklı köyünde fahri imamlık yapan Sait Çıplak, bugün öğlen namazı sonrası cami çıkışında yere düştü. Çıplak, cemaat tarafından evine götürülürken, Aydınlar beldesi belediyesi ile 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. 2 kepçenin saatlerce çalışmasına rağmen rüzgar ve tipi nedeniyle köye ulaşılamayınca Bitlis Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nden (UMKE) yardım istendi. 6 saat çalışma sonunda paletli ambulansla hastanın evine ulaşıldı. Hasta Sait Çiplak evde yapılan ilk müdahalenin ardından Adilcevaz Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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