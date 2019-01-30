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Bitlis’te hayat durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

Bitlis’te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise tatil edildi.Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi.

Bitlis’te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise tatil edildi.
Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle 240 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.
Kar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Tek katlı evlerin kardan kaybolduğu kentte, eğitime 1 gün ara verildi.

Bitlis’te hayat durdu

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