Bitlis'te hırsızlığa 3 gözaltı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında, 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, tutuklanan 2 kişinin kentteki 5 hırsızlık olayına karıştıkları ve 20 bin TL değerinde malzeme çaldıkları tespit edildi.

Tatvan'da yol kontrolleri yapan polis ekipleri, kamyonetteki 3 hırsızlık şüphelisini yakalayıp gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin 5 hırsızlık olayına karıştıkları ve 20 bin TL değerinde malzeme çaldıkları belirlendi. Bitlis Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Polis ekiplerimiz tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan ticari araçta, 1 LCD TV ile bir şüphelinin üzerinden 1 yüzük ele geçirilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde ele geçirilen malzemelerin hırsızlık sonucu elde edildiği ve şüphelilerin ürünleri satmaya çalıştıkları anlaşılması üzerine; 6 evde yapılan arama neticesinde, bahse konu şüpheliler tarafından ikametlerden çalınan 8 LCD TV, 1 tablet, 3 kol saati ve 5 yüzük olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan malzeme ele geçirilmiş ve ilçemizde meydana gelen 5 hırsızlık olayı da aydınlatılmıştır. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli ise serbest kalmıştır. Ayrıca 'suç eşyası satın almaktan' 5 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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