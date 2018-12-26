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Bitlis'te hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 19:10 | Son Güncelleme

Bitlis'te hırsızlık iddiası

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık'ta ticari bir aracın çalıntı eşya taşıdığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan aramada, araçtaki televizyonun çalıntı olduğu ve satılmaya çalışıldığı belirlendi.

Savcılık talimatıyla 6 evde yapılan aramada ise ikametlerden çalınan 8 televizyon, tablet, 3 kol saati, 5 yüzük olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

Suç eşyasını satın almaktan 5 şüpheli hakkında ise işlem yapıldığı, ilçede gerçekleştirilen 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi.

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Bitlis hırsızlık iddia Tatvan

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