Bitlis'te iki araçta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin durdurup, arama yaptığı iki araçta 3 kilo 208 gram metamfetamin ile 8 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde yol kontrol noktası oluşturdu. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan iki araçta aramalar yapıldı. Aramada, aracın birinde 3 kilo 208 gram metamfetamin, diğer araçta ise 8 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.T., İ.C. ve M.S.Ç. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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