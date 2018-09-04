Bitlis'te iki kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bitlis-Tatvan karayolunun 5. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 65 EF 241 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 49 AB 601 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Şenol Sayılgan, Ziyattin Demir, Zeynel Abidin ve Halit Tok yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
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