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Bitlis'te ilkokul öğrencileri 'Kültürel Miras' sergisi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, Ahmet Eren İlkokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yaşatmak için 'Kültürel Miras' konulu sergi açıldı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, Ahmet Eren İlkokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yaşatmak için 'Kültürel Miras' konulu sergi açıldı. Sergiye veliler büyük ilgi gösterdi.
Bitlis Ahmet Eren İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri 'Kültürel Miras' sergisi açtı. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yer aldığı sergi büyük ilgi görürken, okulun sınıf öğretmeni Fatma Ateş, Sosyal Bilgiler dersinde zaman zaman eski yaşantıları ve kültürel zenginlikleri pekiştirmek için öğrencileri ile birlikte ‘Kültürel Miras’ sergisi açtıkları söyledi.
Öğrencilerin evlerinde bulunan ve geçmişte kullanılan ev araç-gereçlerinden oluşan serginin velilerin beğenisine sunulduğunu anlatan Ateş, "Bu sergide asıl amacımız milli kültürümüzü çocuklarımıza tanıtıp, unutturmamak ve bu zenginliğin farkına varmaları. Okulumuz 4’ncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde milli ve kültürel değerlerimizle ilgili konumuz vardı. Bizim çocukluğumuzdaki oyuncaklarla ilgili bilgiler veriyorduk. İnternetten fotoğraflarını gösteriyordum. Diğer kültürel öğeler aklıma geldi. Havandır, bakır çaydanlıktır. Derste, bunları ben sizlere getireyim dedim. Çocuklarda biz de şunlar var, bunlar var derken, herkes evinde olanı getirsin istedim. Bu şekilde bir sergi açalım fikrinden yola çıktık. Sergimiz öncelikle kendi öğrencilerimize daha sonra diğer sınıflar ve velilerimize açık olacak" dedi.
Ateş, sergide eski oyuncaklardan, dantel işlemelerine, bakır mutfak gereçlerinden duvar kilimlerine, yöresel ayakkabı herike kadar değişik ürünlerin sergilendiğini ifade etti.
Okulda açılan serginin 3 gün boyunca halka açık kalacağı belirtildi.

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