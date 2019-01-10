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Bitlis’te işçilerin zorlu kar temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:20 | Son Güncelleme

BİTLİS’te etkili olan kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmaları yapılırken, araçların giremediği dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımları temizlik işçileri tarafından temizleniyor.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’te etkili olan kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmaları yapılırken, araçların giremediği dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımları temizlik işçileri tarafından temizleniyor.

Kar kalınlığının merkezde 1 metreyi aştığı Bitlis'te, kardan kapanan yollar belediyeye ait 15 iş makinesi ve 50 personelle açılmaya çalışılıyor. Ekipler ana arterlerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, kentteki dar sokaklar, merdivenler ve kaldırımları da Belediye Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik işçileri küreklerle temizlemeye çalışıyor.

Belediye Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, kar yağışı ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kış mevsimi ile birlikte temizlik işçileri de merdiven, kaldırım, üst geçitler ve dar sokakları kardan temizliyor. Bitlis'te devam eden kar yağışı sonrasında belediye personellerini, kaldırım ve kapanan merdivenlerde temizlik çalışmalarına yönlendiriyoruz. Yaz aylarında kaldırımları tozdan ve çöpten süpürgeleri ile temizleyen işçiler, bu kez ellerine tahta küreklerini alarak merdiven ve kaldırımları kardan temizlemeye çalıştılar. Ana arterlerdeki kaldırımları kardan temizleyerek, vatandaşların daha rahat yürümesini sağlamaya çalıştık."

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