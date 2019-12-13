Bitlis'te istismar mağduru çocuklar için 'İzlem Merkezi' açıldı

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, istismara uğramış çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi ve bu suça bulaşanların hak ettikleri cezanın alması için önemli bir yer olduğunu belirterek, mahremiyetin yüksek olduğu Çocuk İzlem Merkezi’ni her vatandaşın bilmesi gerektiğini söyledi. Vali Yardımcısı Kılıç, "Buradaki amaç, istismara uğramış çocuğun kolluk, savcılık, hakimlik, adli tıp gibi kurumların önüne çıkarılarak yaşadıklarının tekrarlanıp, örselenmemesinin önüne geçmektir. Kurulan bu merkezde aile ortamını aratmayacak sıcak ortamda, çocuklar hakim, savcı, adli tıp gibi herhangi bir kurumu görmeden sadece bir merkezde hem ifadesini verecek, hem de fiziki ve ruhsal muayeneye tabi olacak. Burası bir ihtiyaçtı. Çok yerinde bir hizmet olarak ülkemizde hayata geçirildi. Çocuk İzlem Merkezimiz standartları çok yüksek bir yer. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliğinin de özverisi ile Türkiye standartlarının üstünde bir merkez açıldı. Şu ana kadar 24 tane vaka oldu. Bu vakalarda açıkça belirtmek isterim ki, çocuk izlem merkezi hastanelerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılıyor olsa da, bu bir ekip çalışmasıdır. Travma yaşandığı andan itibaren aileler bunu kolluk kuvvetlerine veya adli mercilere bildirmelidir. Burada çocuk izlem merkezleri devreye sokulmalıdır. Bunu özellikle vatandaşlarımızdan, personelimizden, öğretmenlerimizden ve din görevlilerimizden istiyor ve arzu ediyoruz" dedi.