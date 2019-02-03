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Bitlis'te kafenin teras çatısı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 16:19 | Son Güncelleme

BİTLİS'te bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafenin teras çatısı, üzerinde biriken kar yağışı nedeniyle çöktü. Bu sırada terasta bulunan 8 kişi enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazın altından 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Yaralı kurtarılan 7 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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