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Bitlis'te kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışının durmasıyla birlikte, kapanan 350 köy ve 298 mezra yolu, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı.

Bitlis'te kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışının durmasıyla birlikte, kapanan 350 köy ve 298 mezra yolu, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, daha önce gelen asılsız ihbarlar nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşadıklarını, ancak bu yıl bu ihbarların geçen yıla nazaran azaldığını söyledi.
Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının durmasıyla birlikte, kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldü. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı kentte çalışmalar, 90 personel ve 70 iş makinesiyle yürütülürken, çalışmalarda kapanan 350 köy ve 298 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Karla mücadele çalışmalarını denetleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, geçen yıl vatandaşların yaptığı asılsız ihbarlar nedeniyle bir takım sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, ancak bu yıl bu ihbarların azaldığını söyledi.
'ASILSIZ İHBARLAR ÇALIŞMALARIMIZI AKSATIYOR'
Bitlis'in Türkiye'nin en çok kar yağan kenti olduğunu belirten Aydoğdu şunları kaydetti:
"Bugüne kadar 16 bin kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yapıldı. Bitlis İl Özel İdaresi olarak, bugün itibari ile 350 köy ve 298 mezramız ve 2 bin 451 kilometrelik yol ağımızda karla mücadelemizi yaparak bütün yollarımızı ulaşıma açmış durumdayız. Bu mücadeleyi yaparken bir köye defalarca girip yolunu açmış bulunmaktayız. Bazı köylerimize 3-4 defa girdiğimiz oldu. Bunları yaparken yakıt ortalamamız ayda 100 bin litreyi buldu. Karla mücadeleyi 90 personel, 9 şantiye ve 70 iş makinesi ile gerçekleştirdik.Tabi ki; gökten gelen rahmeti her zaman iyi niyetle karşılıyor, hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Ekonomik olarak bizlere külfet getiren karla yetişmiş kalifiye personellerimizle mücadele ediyoruz.Bizler vatandaşımıza hizmet için varız. Ancak vatandaşlarımızdan tek muzdarip olduğumuz konu, asılsız ihbarlardır. Bu ihbarlar geçmiş yıllara nazaran azaldı. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da minimize olacağını ümit ediyoruz."

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Bitlis'te kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldıBitlis'te kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldıBitlis'te kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldıBitlis'te kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

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