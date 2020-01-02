HABER
  4. Bitlis’te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bitlis’te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

BİTLİS’te, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te, aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için 90 personel ve 70 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis'te, bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine ait ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bitlis Valiliği, kapanan 50 köy yolunun İl Özel İdaresine ait 9 ayrı şantiyedeki 90 personel ve 70 iş makinesi ile açılmaya çalışıldığını belirtti. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının hafta sonuna kadar yine aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 6-8 dereceye kadar düşeceğini kaydeden yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FOTOĞRAFLI

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı! Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!
İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere 13 milyon TL ceza kesildiİzmit Körfezi’ni kirleten gemilere 13 milyon TL ceza kesildi
İzmit’te tarihi caminin duvarları restorasyon sırasında yıkıldıİzmit’te tarihi caminin duvarları restorasyon sırasında yıkıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

2020 Kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

2020 Kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da dolu yağışı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü! Gamze’nin ölümündeki sır perdesi aralandı

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü

Taksim'de yılbaşı gecesi polis drone'u jandarma tarafından düşürüldü

Jandarma, polise ait drone'u düşürdü

İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

İBB'den sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.