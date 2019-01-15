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Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

BİTLİS’te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, 98 köy yolu ulaşıma kapandı.​ Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün 1 metre 22 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, bugün yaklaşık 1,5 metreye ulaştı.

Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, 98 köy yolu ulaşıma kapandı.​
Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün 1 metre 22 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, bugün yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Tek katlı evler ve otomobiller kara gömüldü. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı yüksek kesimlerde ise 98 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede karla mücadele ekiplerinin 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile çalışmalarını sürdüğü bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışını aralıklarla perşembe gününe kadar süreceğini, cuma ve cumartesi günü ise bölgeyi terk edeceğini belirtti.

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Bitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştıBitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştıBitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştıBitlis'te kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

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