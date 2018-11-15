Bitlis’te kar yağışı etkili oldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te dün öğlen saatlerinde başlayan yağmur, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Sabah kalktıklarında beyaz örtüyle karşılaşan Bitlisliler, ilk iş olarak araçlarının üstündeki karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 5 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca devam edeceğini, önümüzdeki 2 gün boyunca da aralıklarla kar yağışı beklediklerini duyurdu. Kar yağı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterlerde ise Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

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