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Bitlis’te karla mücadeleye 7 milyon 500 bin TL harcandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis’te bu yıl yapılan karla mücadele çalışmalarında şu ana kadar kadar 7 milyon 500 bin TL harcandı.Türkiye’nin en fazla kar yağan kentlerinden Bitlis’te İl Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele çalışması yapıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis’te bu yıl yapılan karla mücadele çalışmalarında şu ana kadar kadar 7 milyon 500 bin TL harcandı.
Türkiye’nin en fazla kar yağan kentlerinden Bitlis’te İl Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri 7/24 karla mücadele çalışması yapıyor. Bitlis İl Özel İdaresinin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, merkeze bağlı Yanlızçamlar köyüne gitti. Bitlis’in karın başkenti olduğunu ve bu yıl kar yağışıyla bunu ispat ettiğini ifade eden Çağatay, “Bitlis karın başkenti olduğunu bu yıl ispat etti. Çok şükür bereketli bir yıl geçiriyoruz. Memleketimizin her köşesinde kış bu yıl kendini gösterdi ama en çok Bitlis bundan etkilendi. İl merkezinde yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı, köylerimiz de yaklaşık 4 metreyi buldu. Vatandaşların mağdur olmasına izin vermiyoruz. Belediye ve Özel İdare ekiplerimiz ile Karayollarımız gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. Belediye ve özel idaremiz 160 personel, 102 araçla 24 saat esasına göre köylerde ve en uzak mezrada yaşayan vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmamak için olağanüstü çaba sarf ediyorlar” dedi.
Karla mücadelenin maddi bir külfeti de olduğunu dile getiren Çağatay, “Bugüne kadar karla mücadelede harcadığımız para 7 milyon 500 bin lirayı geçti. Özel idare bugüne kadar yaptığı çalışma ile 11 bin kilometreyi açtı. Bu olağan üstü bir yol. Araçlarımız büyük ve fazla yakıt yakıyorlar. Bunun için de araçların arkasında tankerde gönderiyoruz ki fazla zaman harcamadan tüm yolları açalım” diye konuştu.

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