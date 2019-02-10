Bitlis'te kayak tesisinde hafta sonu yoğunluğu

Kayak merkezinin bölge için önemine işaret eden Özdemir, "İnsanların buraya önem vermesini istiyoruz. Burası geliştirilirse ülkemizden ve yurt dışından bu spora gönül vermiş insanların kente geleceğini düşünüyoruz. Her hafta sonu buraya gelmeye çalışıyoruz. Daha önce kayak yapmamıştım. Kayağı burada yeni öğrendim. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum." dedi.

Ailesiyle tesiste kızakla kayan Belkıs Akyıldız ise hafta sonu eşiyle kar keyfi yapmaya geldiklerini ifade ederek, "Çocuğumla eğleniyoruz. Burası çok güzel ve herkese tavsiye ediyoruz. Memleketim Şanlıurfa'da kar yok. Burası bizim için vazgeçilmez bir yer. Her hafta sonu kayak tesisine gelmeye gayret ediyoruz. Önceden hiç bu kadar kar görmemiştim. Oğlumla karın keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

Annesiyle kızakla kayan Yusuf Akyıldız da buraya eğlenmeye geldiklerini kaydederek, kızakla kaymayı çok sevdiğini dile getirdi.

