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Bitlis’te Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:30 | Son Güncelleme

BİTLİS’te Türkiye Kayak Federasyonu yarış programında yer alan Kayaklı Koşu İl Birinciliği yarışmaları düzenlendi.

Bitlis’te Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te Türkiye Kayak Federasyonu yarış programında yer alan Kayaklı Koşu İl Birinciliği yarışmaları düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.
Rahva Bölgesi'nde bulunan El-Aman Hanı Kayak pistinde gerçekleştirilen yarışmalara 50 sporcu katıldı. Son 2 yıldır kurak geçen Bitlis’te bu yıl karın yağması kayakçıları da sevindirdi. Havanın ve kayak pistinin elverişli olduğunu belirten Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Döymaz, Bitlis’te bu yıl yeteri kadar kar yağmasının kayakçılar açısında önemli olduğunu söyledi.
Kayaklı Koşu il birinciliği yarışmaları için açıklamalarda bulunan Döymaz şöyle konuştu:
"Burada dereceye girecek sporcular 15-19 Ocak tarihleri arasında Bitlis’te yapılacak eleme yarışmalarına katılacaklar. Burada dereceye girecek sporcular da Şubat ayı içerisinde Bolu’da düzenlenecek yarışmalara katılacaklar. Yaklaşık 50’ye yakın sporcumuz var. Türkiye’nin en güzel pistlerinden birine sahibiz. Şu anda kar ve hava şartları yarışmalar için çok elverişlidir. Yarışmalara hazırlanırken, genellikle sis ve soğuk havaya takılıyoruz. Zor olmasına rağmen iyi çalışarak birçok yarışmadan madalyalarla dönüyor sporcularımız. Bu yıl 50’ye yakın sporcu ile start verdik. Bu her geçen gün artacaktır. Daha önce antrenmanlarımızı Nemrut Krater Dağı'nda gerçekleştiriyorduk. Ancak 2 haftadan beridir burada yeteri kadar kar olmasından dolayı çalışmalarımızı burada sürdürüyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Önümüzdeki etap yarışmalarına en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

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Bitlis’te Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldıBitlis’te Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldıBitlis’te Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldıBitlis’te Kayaklı Koşu yarışmaları yapıldı

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