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Bitlis'te kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı.

Bitlis'te kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatı

Özcan ÇİRİŞ/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatı yaptı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişinin, ekipler tarafından indirildikten sonra hastaneye ulaştırılması canlandırıldı.
Ahlat Harabeşehir Mevkisinde kurulan eğitim kampında, Bitlis UMKE biriminden 8 personele Van'dan gelen AFAD eğitmenleri tarafından, teorik ve uygulamalı eğitim verildi. 5 gün süren eğitimlerin ardından UMKE ekibi, bölgedeki dağlık ve sarp kayalıkların olduğu bölgelerde tırmanış ve yaralı kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişi, kayalıklardan indirildikten sonra hastaneye ulaştırıldı.
Bitlis UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, bölgenin coğrafi ve arazi koşullarının dağlık ve sarp kayalıklardan oluştuğunu belirterek, "Bölgemizde meydana gelebilecek vakalarda ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralılarımıza hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşıp olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra, hastaneye sevkini sağlamak büyük bir önem arz etmektedir. Van AFAD Müdürlüğü'nden gelen uzman eğitmenler, buradaki 8 personelimize teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Çok faydalı bir eğitim oldu. Burada senaryo gereği hasta kurtarma tatbikatı da gerçekleştirdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatıBitlis'te kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatıBitlis'te kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatıBitlis'te kayalıklarda yaralı kurtarma tatbikatı

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