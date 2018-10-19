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Bitlis'te kayıp 4 çocuk markette bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, dün evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan 4 çocuk, gün boyu süren aramaların sonunda bir markette bulundu.

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, dün evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan 4 çocuk, gün boyu süren aramaların sonunda bir markette bulundu.
Tatvan'da, dün evlerinden çıkan 4 çocuk, ortadan kayboldu. Kimliklerini de yanlarına alan çocukların aileleri durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri arama çalışması başlattı. Dün gün boyu süren arama çalışmalarda, çocuklar ilçedeki bir markette bulunarak ailelerine teslim edildi.

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