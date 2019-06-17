HABER

Bitlis'te kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

BİTLİS yakınlarında kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Bitlis'te kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS yakınlarında kamyonet ve hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza Bitlis-Diyarbakır yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. 56 AF 885 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 47 AF 270 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te kaza: 4'ü ağır 6 yaralıBitlis'te kaza: 4'ü ağır 6 yaralıBitlis'te kaza: 4'ü ağır 6 yaralıBitlis'te kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandıBelediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı; hamile yolcu yaralandı
Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptuElini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.