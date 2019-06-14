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Bitlis'te köpeğe işkence iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesinde işkence yapıldığı iddia edilen köpek telef oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde işkence yapıldığı iddia edilen köpek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uludere köyünde bir okulun karşısındaki alanda yaralı köpek gören öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.

İhbar üzerine Tatvan Hayvan Hastanesine kaldırılan ve işkence yapıldığı iddia edilen köpek, müdahaleye rağmen telef oldu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bitlis Temsilcisi Damla Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayın hem çok üzücü hem de korkutucu olduğunu belirtti.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Maalesef bu tür şiddet olayları sadece hayvanla kalmıyor, bir sonraki adımda toplumun diğer zayıf halkalarına yöneliyor. Çocuk, kadın, yaşlı gibi. Bu eziyetin ne kanunen ne de dinen kabul edilebilir tarafı yok ve failin bulunması için her şekilde uğraşacağız. Hatta yapanı ihbar edene ödül bile verebiliriz. Çünkü bırakın hayvancağızı, okul bahçesindeki çocuklara bu travmayı yaşatmaya hiçbirimizin hakkı yok. Bu tablo ile karşı karşıya kalan çocuklarımızdan ne bekleyeceğiz?"

Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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Ahlat Bitlis işkence köpek

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