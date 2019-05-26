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Bitlis'te koyunlarını otlatırken yıldırım çarpan çoban öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 21:31 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Mutki ilçesi kırlasında koyun otlatan Bahattin Dengiz (48), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Zübeyir DALGA/MUTKİ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesi kırlasında koyun otlatan Bahattin Dengiz (48), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Kapaklı köyü kırsalında meydana geldi. Kapaklı köyünde oturan Bahatin Dengiz, koyunlarını otletmek için evden çıktı. Bir daha evine dönmeyen Dengiz'i merak eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, Dengiz'i hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dengiz'in düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Dengiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mutki Devlet Hastanesi morgona kaldırdı. Otopsinin ardından Dengiz'in cenazesi köy mezarlığında defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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