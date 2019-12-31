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  4. Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden

Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:38 | Son Güncelleme

Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden

BİTLİS (AA) - Bitlis'te özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin, okullarında açılan atölyede ürettiği galoşlar kentteki kamu kurumlarına satılıyor.

Özel servislerle evlerinden alınarak eğitim gördükleri Ahmet Eren Eğitim Uygulama Okuluna götürülen öğrenciler, buradaki atölyede çalışarak aile bütçesine katkı sunuyor.

Engelleri nedeniyle birçok işte çalışamayan öğrenciler, ikinci yuvaları haline gelen okulda, galoş üretiminin yanı sıra ahşap, seramik boyama ve resim atölyelerinde eğitim alıyor.

Öğretmenleri eşliğinde ürettikleri galoşları kentteki devlet kurumları ile sipariş aldıkları özel iş yerlerine satan öğrenciler, bu sayede el becerilerini de geliştiriyor.

Okul Müdürü Onur Ayördü, AA muhabirine, öğrencilerin, mezuniyetinden sonra toplumda statü sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

İlkokul ve ortaokul ile lise çağındaki öğrencilere eğitim verdiklerini anlatan Ayördü, "20 öğrencimiz galoş üretiyor. Bu, kendilerini topluma gösterme ve sosyalleşmeleri açısından önemli." dedi.

- "Haftada ortama 3 bin galoş üretiyorlar"

Ayördü, eğitimler sayesinde kendini geliştiren öğrencilerin galoşları yardım almadan üretmeye başladığını anlattı.

Satıştan elde edilen gelirle engellilerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Ayördü, şöyle konuştu:

"Çocuklar kazandıkları parayı istedikleri yerde harcayabiliyor. Bazen bu parayla çeşitli ürünler alarak öğretmen ve arkadaşlarına ikram ediyorlar. Bu atölyelerle engellilerin meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle bir galoş üretim atölyesinde rahatlıkla çalışabilecek durumda. Bir şeyleri başarabileceklerinin farkına vardılar. Toplumsal kabulü ilk burada gerçekleştiriyoruz. Burada yaptıkları ürünleri sergiliyoruz. Haftalık ortama 3 bin galoş üretiyorlar."

Atölyelerde çalışan engelliler ise meslek öğrendikleri için mutlu olduklarını, bu sayede hem eve mahkum olmaktan kurtulduklarını hem de yaptıkları ürünleri satarak para kazandıklarını kaydetti.

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Ahmet Eren Uygulama Okulu Bitlis engelli galoş Okul öğrenci üretim

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