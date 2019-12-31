Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden

İlkokul ve ortaokul ile lise çağındaki öğrencilere eğitim verdiklerini anlatan Ayördü, "20 öğrencimiz galoş üretiyor. Bu, kendilerini topluma gösterme ve sosyalleşmeleri açısından önemli." dedi.

Öğretmenleri eşliğinde ürettikleri galoşları kentteki devlet kurumları ile sipariş aldıkları özel iş yerlerine satan öğrenciler, bu sayede el becerilerini de geliştiriyor.

Engelleri nedeniyle birçok işte çalışamayan öğrenciler, ikinci yuvaları haline gelen okulda, galoş üretiminin yanı sıra ahşap, seramik boyama ve resim atölyelerinde eğitim alıyor.

- "Haftada ortama 3 bin galoş üretiyorlar"

Ayördü, eğitimler sayesinde kendini geliştiren öğrencilerin galoşları yardım almadan üretmeye başladığını anlattı.

Satıştan elde edilen gelirle engellilerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Ayördü, şöyle konuştu:

"Çocuklar kazandıkları parayı istedikleri yerde harcayabiliyor. Bazen bu parayla çeşitli ürünler alarak öğretmen ve arkadaşlarına ikram ediyorlar. Bu atölyelerle engellilerin meslek sahibi olmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle bir galoş üretim atölyesinde rahatlıkla çalışabilecek durumda. Bir şeyleri başarabileceklerinin farkına vardılar. Toplumsal kabulü ilk burada gerçekleştiriyoruz. Burada yaptıkları ürünleri sergiliyoruz. Haftalık ortama 3 bin galoş üretiyorlar."

Atölyelerde çalışan engelliler ise meslek öğrendikleri için mutlu olduklarını, bu sayede hem eve mahkum olmaktan kurtulduklarını hem de yaptıkları ürünleri satarak para kazandıklarını kaydetti.

