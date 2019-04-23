Bitlis'te kutlamalar soğuk hava nedeniyle salonda yapıldı

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, havanın soğuk olması nedeniyle İsmail Eren Spor Kompleksi'nde yapıldı. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sabir Rüstemli, İl Mili Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Oktay Çağatay törene katılanların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, gazi meclistir. Gazi Mustafa Kemal, çocuklarımıza bu bayramı hediye etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımız bayramınız kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Törende, öğrenciler hazırladıkları şiirleri okurken, halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri ile sona erdi.



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