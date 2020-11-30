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Bitlis’te lav silahı ile mühimmat ele geçirildi

30.11.2020 19:18 | Son Güncelleme:
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Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütünce toprağa gizlenmiş 2 adet lav silahı ve mühimmat ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlar kapsamında bulunan silah ve mühimmatların Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildiği bildirildi.

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütünce toprağa gizlenmiş 2 adet lav silahı ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlar kapsamında bulunan silah ve mühimmatların Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla merkeze bağlı Çayırbaşı köyü kırsalında ’Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş H. Cahit Özer 2020-28’ ve Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında ’Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-204’ operasyonları icra edilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında Çayırbaşı köyü kırsalında ağaç altına gizlenmiş üzeri yapraklarla örtülü şekilde 2 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 155 mm top mühimmatı, Mutki ilçesi Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette çuval içerisinde 2 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet tüfek bombası ve 100 litre sıvı yağ ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler" denildi.

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