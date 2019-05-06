HABER

Bitlis'te liselilerden Türk sanat müziği konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

BİTLİS'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Türk sanat müziği konseri verdi.  Bitlis Kültür Merkezi'ndeki konsere, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis'te liselilerden Türk sanat müziği konseri

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Türk sanat müziği konseri verdi.
Bitlis Kültür Merkezi'ndeki konsere, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Veysel Sulukaya'nın koro şefliğini üstlendiği konserde öğrenciler birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Koro şefi Sulukaya, geleneksel hale gelen yıl sonu konserlerinde bu yıl Türk sanat müziği şarkıları seslendirerek konsept değişikliğine gittklerini söyledi. Sulukaya, "Koro ekibimizde 16 kız, 8 erkek bulunuyor. Bağlamalara ise dışarıdan gelen müzik öğretmenleri bizlere eşlik ediyor. Tüm sanatseverlere buraya teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. İlimizde Türk sanat müziği biraz daha kısır döngüde ilerlemekte. Yöremiz gereği hep halk müziği konserleri verilmekte. Koro ekibimiz şu an işin mutfak kısmındalar. Ama önümüzdeki yıllarda akademik anlamda daha büyük çalışmalar yapacaklardır" dedi. Yaklaşık 2 saat süren konserde davetliler gönüllerince eğlendi.
FOTOĞRAFLI

Bitlis'te liselilerden Türk sanat müziği konseriBitlis'te liselilerden Türk sanat müziği konseriBitlis'te liselilerden Türk sanat müziği konseriBitlis'te liselilerden Türk sanat müziği konseri

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Çocukların götürdüğü köpeğini arıyorÇocukların götürdüğü köpeğini arıyor
10 kilo tuzun içinde pişiyor10 kilo tuzun içinde pişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Son dakika! YÖK yabancı öğrenci sınırlamasını kaldırdı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Sayısal Loto sonuçları 4 Mayıs: Kıyılardan 2 kazanan çıktı!

Kıyılardan 2 büyük ikramiye talihlisi çıktı!

Hıdırellez mesajları ve manileri 2019! Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

Hıdırellez gelenekleri nelerdir?

Ramazan ayı mesajları 2019: Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan! (Resimli Ramazan mesajları)

Ramazan ayı başladı!

Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araç sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı ve sinyal kesici araç sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.