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Bitlis'te maganda kurşunuyla 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Bitlis'te maganda kurşunuyla 3 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki düğünde maganda kurşunuyla 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki düğünde şüpheli C.G'nin havaya ateş etmek isterken çevresindeki 3 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ahlat Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, 21 Eylül'de Ahlat'ta bir düğünde meydana gelen 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, taksirle yaralama' olayında havaya ateş etmek isterken 3 kişiyi çeşitli yerlerinden tabanca ile yaralayan C.G isimli şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."

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Ahlat Bitlis maganda kurşunu tabanca yaralama

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