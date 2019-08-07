HABER

Bitlis'te Manuş Baba konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, 'Manuş Baba' ismi ile tanınan şarkıcı Mustafa Özkan, söylediği şarkılarlarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bitlis'te Manuş Baba konseri

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, 'Manuş Baba' ismi ile tanınan şarkıcı Mustafa Özkan, söylediği şarkılarlarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Bitlis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam düzenlenen etkinlikte Manuş Baba sahneye çıktı. Hayranlarını coşturan şarkıcıya plaket veren Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bir konuşma yaptı. Çok büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten Tanğlay, "Burada bu yıl ‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ adı altında düzenlediğimiz etkinliklere 8 farklı ilden katılım oldu. Etkinlik alanımızda açılan 25 standımızda hem bu illerimizi tanıtıyor hem de yöresel ürünlerinin satışlarını yapmalarına olanak sağladık. Önceki gün Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu panel yaptık. Bugün ise yöresel yemek yarışması vardı. O da çok güzel geçti. Yarın da 150 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik onların düğün şölenini yapacağız. Son gün akşamında da Grup İmera aramızda olacaktır. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe Bitlisimizi hak ettiği yere taşıyacağız. 7 bin yıllık tarihi olan Bitlis’i hak ettiği yere getireceğiz. Tarihini, kültürünü ve her şeyini sizinle birlikte tanıtacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te Manuş Baba konseriBitlis'te Manuş Baba konseriBitlis'te Manuş Baba konseriBitlis'te Manuş Baba konseri

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Umumi pasaport sahipleri de Rusya'ya vizesiz gitmek istiyorUmumi pasaport sahipleri de Rusya'ya vizesiz gitmek istiyor
Şanlıurfa’da terzilerin yoğun bayram mesaisiŞanlıurfa’da terzilerin yoğun bayram mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden emsal karar! 'AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu'

AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

Marmaris'te adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Ada didik didik aranmıştı! Sevindiren haber bugün geldi

Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

Yer: Bursa! Görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 33 bini buldu

Sayıları 33 bini buldu

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Konya'da DEAŞ operasyonu!

Sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.