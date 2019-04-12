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Bitlis'te mazbatasını alan Tanğlay, göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:45 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay: - "Eksikliklerimiz ve yapacak çok işimiz var. İnşallah hep beraber hemşehrilerimizle belediyeyi yöneteceğiz ve Bitlis'i hak ettiği yere getirmeye çalışacağız"

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanlığına seçilen Nesrullah Tanğlay, mazbatasını alarak göreve başladı.

Tanğlay, beraberinde AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar, Vahit Kiler ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ile geldiği İl Seçim Müdürlüğünde mazbatasını aldı.

Buradan Bitlis Belediyesi'ne geçen Tanğlay'ı belediye çalışanları karşıladı.

Kurbanların kesilmesinin ardından makamına geçerek Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras'tan görevi devralan Tanğlay, yaptığı konuşmada, Bitlis Belediyesi'nin 2,5 yıldır kayyum ile yönetildiğini anımsatarak bu sürede hizmetlerinden dolayı Vali Oktay Çağatay ve Aras'a teşekkür etti.

"Eksikliklerimiz ve yapacak çok işimiz var. İnşallah hep beraber hemşehrilerimizle belediyeyi yöneteceğiz ve Bitlis'i hak ettiği yere getirmeye çalışacağız." diyen Tanğlay, "Seçim sürecinde bizi yalnız bırakmayan milletvekillerimize, il başkanımıza, teşkilatımıza ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Kazanan Bitlis oldu. Bitlis'in tamamına hizmet edip, gönül köprüleri kurup ve özellikle ayrım gayrım yapmadan ilimize hizmet etme şiarıyla bu koltuğa sahip çıkacağız. Rabbim bizleri utandırmasın." ifadesini kullandı.

Aras ise yaklaşık 2,5 yıldır görevlendirme ile burada hizmetlerin yürütüldüğünü anlatarak, "Bu sürede belediye adına çok ciddi çalışmalar yapıldı. Sürecin tamamında devletimizin ve hükümetimizin desteğini çok yakın hissettik. Bakanlıklarımızın çok ciddi desteğini gördük" dedi.

Milletvekili Taşar da seçimi kazanan Tanğlay'ı tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.

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31 Mart ak parti Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Mazbata

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