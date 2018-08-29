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Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Bitlis-Tatvan arasında yolcu taşımacılığı yapan Ferdi Uslu yönetimindeki 13 J 0172 plakalı minibüs, Tatvan Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, İbrahim Durgun idaresindeki 16 FD 013 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Tatvan trafik kazası

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