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Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 8 yaralı (4) 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 22:02 | Son Güncelleme

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampolden yuvarlanan minibüste hayatını kaybeden 7'si çocuk 10 kişinin cenazeleri, Hizan Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampolden yuvarlanan minibüste hayatını kaybeden 7'si çocuk 10 kişinin cenazeleri, Hizan Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Kılınan cenaze namazının ardından, 10 kişinin tabutu belediyeye ait cenaze araçlarına konularak ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gayda Köyüne getirildi. 7'si çocuk 10 kişinin cenazeleri burada bir süre omuzlarda taşındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, kurum amirleri ve çok sayıda kişi katıldı.

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