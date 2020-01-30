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Bitlis'te, minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Bu sırada sürücüsü durdurulan minibüste arama yapıldı. Araçta, üzerinden sahte belgeler çıkan, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen B.C.O. ve C.Ö. yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. B.C.O. ile C.Ö. ise gözaltına alındı.

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