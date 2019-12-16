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Bitlis'te minibüsteki 17 düzensiz göçmenle kaçmaya çalışan kişi açılan ateş sonucu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 19:26 | Son Güncelleme

Şüphelinin kaçarken bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kadın ile hafif yaralanan minibüsteki Pakistan, Bangladeş ve Myanmar uyruklu göçmenler tedavi altına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te polisin "dur" ihtarına uymayarak, aracındaki 17 düzensiz göçmenle kaçmaya çalışan ve trafik kazasına karışan şüpheli, açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine, "06 KB 1240 plakalı minibüste, düzensiz göçmenler ile uyuşturucu ve aracın torpidosunda ruhsatsız tabanca bulunduğu" yönünde ihbar geldiği belirtildi.

Bunun üzerine Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki ayrı noktada aracın durdurulmak istendiğini ancak sürücünün 'dur' ikazına uymayarak kaçtığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araç, Ahlat ilçe girişinde tekrardan emniyet güçlerince yapılan yol daraltması ve durdurma faaliyetini atlatmak için karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen araca çarparak durmuştur. Çarpma sonucu otomobildeki 65 ve 35 yaşlarında 2 kadın ağır yaralanmıştır. Aracın 'dur' ihtarına uymaması sonucu emniyet güçlerince açılan ateş sonucu daha önceden 12 ayrı suçtan (göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde bulundurma, tehdit, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet) kaydı bulunan 36 yaşındaki Ahlatlı Orhan Günbay olay yerinde hayatını kaybetmiş, minibüste hafif yaralanan Pakistan, Bangladeş ve Myanmar uyruklu 17 düzensiz göçmen tedavi altına alınmışlardır."

Açıklamada, olay yerinde yapılan incelemede uyuşturucu bulunduğu belirtilerek, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Ahlat Bitlis düzensiz göçmen minibüs ruhsatsız tabanca Tatvan uyuşturucu

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