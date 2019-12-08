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Bitlis’te Narko-Kıran 13 Operasyonu: 40 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

Bitlis merkezli düzenlenen ‘Narko-Kıran 13 Operasyonu’ kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen planlı faaliyet kapsamında; uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon icra edildiği belirtildi.

Bitlis’te Narko-Kıran 13 Operasyonu: 40 gözaltı

Bitlis merkezli düzenlenen ‘Narko-Kıran 13 Operasyonu’ kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen planlı faaliyet kapsamında; uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyonda biri kamu görevlisi olmak üzere toplam 44 şüphelinin suç unsuru malzemelerle birlikte yakalanması maksadıyla Bitlis merkezli Van, İstanbul ve Muş illerinde önceden belirlenen adreslere 4 Aralık 2019 günü eş zamanlı olarak 483 personelin katılımıyla ‘Narko-Kıran 13 Operasyonu’ icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 44 şüpheliden 40’ı yakalanarak gözaltına alınmış olup, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 183 gram toz esrar, 43 gram eroin, 204 gram kubar esrar, 48 gram metamfetamin, 31 gram uyuşturucu hap, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet kurusıkı tabanca, 70 adet kurusıkı tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 106 adet av tüfeği mermisi, 1 adet hassas terazi, 50 adet 9 mm MKE tabanca mermisi, 3 adet örgütsel doküman, 38 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Yapılan tahkikatlar neticesinde gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştır. 7 Aralık 2019 günü jandarmadaki işlemlerinin ardından 30 şüpheli, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup; sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanmış, 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Planlı faaliyet kapsamında daha önce yapılan 29 ara yakalamada, 66 şüpheli şahsa işlem yapılmış olup, 2 şüpheli tutuklanmıştır. Yakalamalarda; 374 gram toz ve kubar esrar, 448 gram eroin, 36 gram metamfetamin, 183 adet ecstasy hap, 30 adet suboxone hap, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, yarınlarınızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Bitlis’te Narko-Kıran 13 Operasyonu: 40 gözaltı

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