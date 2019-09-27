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Bitlis'te öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

Bitlis'te öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

İlçedeki Alpaslan Ortaokulunda "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda okul bahçesinde bir araya gelen 235 öğrenci, Türkiye haritası koreografisi oluşturarak kitap okudu.

Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, bazı muhtarların da katıldığı etkinlikte, renkli görüntüler oluştu.

Kaymakam Erat, yaptığı açıklamada, projenin güzel ve etkili olduğunu belirterek, ilçedeki bütün okullarda uygulanması için çalışma yürüteceklerini söyledi.

Okul Müdürü Abdurrahman Yaşasın da kitap okuma uygulamasını yaklaşık bir yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Faydalı ve güzel etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Yaşasın, "Projemiz ulusal standartlara ve Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonuna uygun bir tarzda devam edecek" dedi.

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Ahlat kareografi Kitap Okuma Okul öğrenci Türkiye haritası

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