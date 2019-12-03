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Bitlis'te okula gidemeyen 75 öğrenciye evde eğitim hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:28 | Son Güncelleme

BTLİS ve ilçelerinde, sağlık durumları nedeniyle okula gidemeyen 75 öğrenciye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evlerinde eğitim hizmeti veriliyor.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BTLİS ve ilçelerinde, sağlık durumları nedeniyle okula gidemeyen 75 öğrenciye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından evlerinde eğitim hizmeti veriliyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bitlis ve ilçelerinde kendilerine sağlık raporu ile başvuran öğrencilere, evlerinde öğretmenler eşliğinde eğitim veriliyor. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı, Yükseliş Mahallesi'nde doğuştan ayağında sağlık problemi olan ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Arda Güler'i öğretmenlerle birlikte evinde ziyaret etti. Subaşı, kentte 75 öğrenciye evde eğitim hizmeti verdiklerini söyledi. Öğrencilerin bu haktan yararlanması için hastaneden sağlık raporu alınması gerektiğini belirten Subaşı, şöyle konuştu:
"Bu raporla birlikte kendi yaşıtlarıyla aynı anda eğitim göremeyeceklerine dair başka bir rapor daha aldıktan sonra rehberlik araştırma merkezimize veri başvurusunu yaptıktan sonra bize geliyorlar. Direk İl Milli Eğitim Müdürlerine de başvuru yapabiliyorlar. Bu iki raporla beraber veri başvurusunu yaptığı andan itibaren öğrencimizin bulunduğu kademe itibariyle ihtiyaç olunan alanlarda öğretmen görevlendirmemizi gerçekleştiriyoruz. Valilik onayımızı da aldıktan sonra öğretmenlerimiz kendi okullarındaki dersleriyle beraber evde eğitim hizmetine muhtaç olan çocuklarımızın evlerine giderek, çocuklarımızın kendi akranlarından geri kalmaması adına dersleri öğrenciye aktarıyorlar" dedi.
EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK FERT BİLE YOK
Kendilerine ulaşıldıktan sonra bütün çocuklara bu hizmeti vermekle yükümlü olduklarını belirten Subaşı, "Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur. Biz, bize ulaşıldığı andan itibaren bütün çocuklarımıza bu hizmeti vermekle yükümlüyüz. Yeter ki bize başvuruları düşsün" diye konuştu.
Evde eğitim hizmeti alan Arda Güler'in babası Kerem Güler ise aldıkları hizmetten son derece memnun olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Baba Güler, Arda’nın 5 çocuğundan en büyüğü olduğunu, doğuştan yaşadığı sağlık problemleri yüzünden eğitimine okulda devam edemediğini söyledi. Baba Güler, "Oğlum Arda’nın doğuştan bir rahatsızlığı vardı. İstanbul’da yaklaşık 3 yıllık bir tedavi sürecimiz oldu. Orada birkaç ameliyat geçirdi. Daha sonra 3'üncü operasyonu için Bitlis’e getirdik. Sağlık süreci gayet güzel devam ediyor. Eğitim süreci ile ilgili ufak bir aksaklık yaşadık. Arda ortaokul 1’inci sınıfa geçti. Onun için eğitimini sürdürmesi gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim süreciyle alakalı yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bu konuyla ilgili okulumuza başvurduk. Gerekli rapor ve belgelerle birlikle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sevki yapıldı. Oğlum yaklaşık bir buçuk aydır evde eğitim alıyor. 5 ayrı öğretmen geliyor ve çok ilgililer" ifadelerini kullandı.

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