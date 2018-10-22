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Bitlis’te operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, toz esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bitlis’te operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, toz esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "61 gram toz esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu alınırken kullanılan 2 aparat ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 4 şüpheli yakalanmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

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