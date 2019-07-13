HABER

Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 23:21 | Son Güncelleme

Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

Tatvan-Ahlat kara yolunda Şinasi Ok (27) yönetimindeki otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile Mehmet Serhat, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ok, Tatvan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bitlis Devlet Hastanesinde tedavisi süren Serhat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybettiYamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti
Çorum'da sergilenen klasik otomobiller ilgi gördüÇorum'da sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis otomobil şarampol Tatvan

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kafasının üzerinden geçti ama...

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!

Siverek'te hortum! Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

Bir anda ortaya çıktı, metrelerce yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.