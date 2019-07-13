Bitlis'te otomobil şarampole yuvarlandı:1 ölü, 1 yaralı

Ceren KURTYE/TATVAN, (Bitlis)- (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, önündeki TIR'a çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tatvan-Ahlat Karayolu'nda bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, iddiaya göre önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların hurdaya dönen araçtan çıkardığı yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri doktorların tüm müdahalelerine karşı kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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