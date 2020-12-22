Bitlis’te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis kırsalında terör örgütünce toprağa gizlenmiş patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; merkez ilçesi Yukarı Balcılar köyü ve Mutki ilçesi Kapaklı köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “22 Aralık 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-12 ve Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-206 operasyonları başlatılmıştır. Operasyonlar kapsamında; Yukarı Balcılar köyü ve Kapaklı köyü kırsalında bir sığınak içerisinde toprağa gömülü vaziyette; 20 kilo amonyum nitrat (mazot ile güçlendirilmiş), 6 adet dolu büyük tüp, 300 adet büyük pil, 6 adet leşker kıyafeti, 1 adet fırın, 1 adet düdüklü tencere, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet çekiç, 3 adet murç, 765 kilo çeşitli gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis ve Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.



