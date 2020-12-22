HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis’te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis’te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

22.12.2020 18:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bitlis’te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis kırsalında terör örgütünce toprağa gizlenmiş patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; merkez ilçesi Yukarı Balcılar köyü ve Mutki ilçesi Kapaklı köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bitlis kırsalında terör örgütünce toprağa gizlenmiş patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde; merkez ilçesi Yukarı Balcılar köyü ve Mutki ilçesi Kapaklı köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “22 Aralık 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-12 ve Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-206 operasyonları başlatılmıştır. Operasyonlar kapsamında; Yukarı Balcılar köyü ve Kapaklı köyü kırsalında bir sığınak içerisinde toprağa gömülü vaziyette; 20 kilo amonyum nitrat (mazot ile güçlendirilmiş), 6 adet dolu büyük tüp, 300 adet büyük pil, 6 adet leşker kıyafeti, 1 adet fırın, 1 adet düdüklü tencere, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet çekiç, 3 adet murç, 765 kilo çeşitli gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis ve Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Bitlis’te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararıAHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!

En Çok Okunan Haberler

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Adana'da fıkra gibi olay!

Adana'da fıkra gibi olay!

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı

Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

Boğazına bıçak dayadığı turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

Boğazına bıçak dayadığı turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

105 yaşında, 10 günde koronavirüsü yendi

105 yaşında, 10 günde koronavirüsü yendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.